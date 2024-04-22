ملصقات بالأفران لسعر الخبز السياحي بالوادي الجديد.. صور

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضع لافتات وملصقات داخل كل فرن توضح سعر الخبز السياحي والفينو عقب قرار الحكومة بتحديد سعر ووزن الخبز السياحي.

وشنت مديرية التموين من خلال 5 فرق تفتيش على مستوى المراكز الإدارية الخمسة حملات مراقبة ومتابعة لتنفيذ قرار الحكومة وقرار المحافظ بوضع لافتات وملصقات تحدد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو وعلى مستوى مدن وقرى المحافظة.

وأكد المهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ المديرية حملات رقابية لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة وقرار المحافظ بوضع الملصقات بشكل واضح داخل وخارج الأفران بحيث يمكن للمواطن معرفة السعر والوزن كما جرى تعليق رقم خاص بشكاوى المواطنين في حال حدوث أي مخالفات لقرار الحكومة موضحاً أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش و40 جرام 75 قرش و 25 جرام 50 قرش، أسعار الخبز الفينو 50 جرام ب 150 قرش و35 جرام 100 قرش.

كما أجرى وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد و 5 مديري إدارات التموين الفرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، جولات تفقدية مفاجئة على المخابز للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي.

وشدد " رجب " القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على بواجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

والتقى "رجب"، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي، كما وجه مفتشي وقيادات مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد "رجب"، أنه لن يسمح بإستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة مؤكدًا على استمرار المديرية في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

تعليق لافتات وملصقات عن سعر الخبز السياحي والفينو بمركاز الوادي الجديد

حملات التموين لمتابعة سعر الخبز السياحي بالوادي الجديد

حملات رقابية لتموين الوادي الجديد لماتبعة تنفيذ قرار تحديد سعر الفينيو

متابعة وزن رغيف الفينو داخل مخابز الوادي الجديد