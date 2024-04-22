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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصحة العالمية: الوقود والإمدادات الطبية لم تصل مستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة  لم يصله الوقود والإمدادات الطبية المفترض أن تصله، للمرة الثانية خلال أسبوع.

و أضافت المنظمة فى تصريحات صحفية أنه  يجب ضمان دخول المساعدات الإنسانية والبعثات إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام وسلس.

وتابعن:  “نحن والشركاء لم نتمكن من إكمال مهمتنا بمستشفى كمال عدوان بسبب فترة التفتيش الطويلة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77084 إصابة.

 

الصحة العالمية مستشفى كمال عدوان