بمناسبة عيدي تحرير والقيامة المجيد.. زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

الإثنين 22/أبريل/2024 - 01:38 م

قررت وزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2024 وعيد القيامة المجيد منح النزلاء زيارتين إستثنائيتين لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

فقد تقرر منحهم (زيارتين استثنائيتين) إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 /4 /2024 وحتى يوم الخميس الموافق 13 /6 /2024 ، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .