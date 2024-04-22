وزير العمل يلتقى مديري المديريات بالمحافظات ويؤكد على الاستمرار في خطة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، مُديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور مستشارين، وقيادات إدارات الوزارة.

وناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ناقش" الوزير" مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، فيما يخص التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ، ومُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المُقبلة، وتقديم خدمات العمل للمواطنين بشكل لائق وكريم، وحث المديريات على الاستمرار في إطلاق المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات، للتوسع في قاعدة البيانات والتسهيل على المقاولين عملية تسجيل البيانات، حيث إطلاق البث التجريبي في 3 محافظات حتى الآن وهي الإسكندرية والجيزة وبورسعيد.

وأعلن المجتمعون، أحدث البيانات الخاصة بخطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 وحتى الآن، وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الشهرين الماضيين ،وبالتحديد في الفترة من 1-2-2024 وحتى 1-4- 2024، موضحين أنه ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 13832، مُؤكدين أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..

وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية، من الأول من أكتوبر عام 2023 وحتى 31 / 1 / 2024 ، قامت بحصر 17 ألفًا و 800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفاً و812 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحين أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 134 ألفاً و440 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفاً و500 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و 583 عاملًا.

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