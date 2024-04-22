دعم أوكرانيا ومعاقبة إيران على مائدة الاتحاد الأوروبي

يتواجد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لمناقشة دعم أوكرانيا، وذلك في أعقاب موافقة النواب الأمريكيين على حزمة مساعدات بقيمة نحو 61 مليار دولار، بالإضافة إلى فرض عقوبات على إيران لهجومها على إسرائيل وتسليحها لروسيا.

وقالت وزيرة خارجية لاتفيا الجديدة بايبا برازي إنه من المهم أن لا تصبح الدول الأوروبية راضية عن نفسها الآن بعد أن مررت أمريكا حزمة مساعدات طال انتظارها.

وأضافت" علينا تعزيز مساعدتنا. هذا وقت حرج". وأوضحت" إذا كان لدى أوروبا الطموح لإدارة الصراع على قارتها، فهذا هو الوقت لإظهار ذلك ".

وتطالب أوكرانيا الحلفاء بإرسال مزيد من الذخيرة والأسلحة، خاصة أنظمة الدفاع الجوي، في الوقت الذي تتعرض فيه الجبهة الأمامية لضغط عسكري روسي كثيف.

وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس " لقد تجنبنا رصاصة تاريخية " في إشارة لحزمة الإنقاذ الأمريكية.

وأضاف" لكن للأسف، هناك المزيد من الطلقات على الطريق".

وأوضح " لا يجب أن يكون هناك تباطؤ، ولا وقف للمساعدات، وعلينا أن نستمر في الحديث بشأن كيفية مساعدة أوكرانيا بصورة أكبر".