صور | إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني في الوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ٤ حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة (مباني - زراعة) بنطاق مراكز المحافظة، والتي اسفرت عن استرداد مساحة ٣٧٠ م٢ مباني وفدان و١٤ قيراط أراضي زراعة وذلك في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت من ٢٠ أبريل الجاري وتستمر حتى ٩ مايو المقبل؛ حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

من جانبها اصدرت محافظة الوادي الجديد، بيانا للمستثمرين والمواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للمتقاعسين عن سداد مديونيات صندوق استصلاح الأراضي، حيث سيتم إدراج المشروعات المتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات ضمن أعمال الموجة كما يجري الرصد اليومي لأي مخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات خلال فترة الموجة.

علي جانب آخر، بدأ صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة حصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، تمهيداً لعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني في الوادي الجديد

الوادي الجديد تنظم حملات ازالة للتعديات المخالة زراعة وبناء

تعديات على مباني بالوادي

جانب من حملات الازالة بالوادي الجديد