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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة تخفيض الأسعار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون، والقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق، لمتابعة تخفيض أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

وجاء ذلك بحضور محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وجهاز حماية المستهلك. 

ومن المنتظر أن يتفقد محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك أسواق بالمحافظة للتأكد من توافر السلع الإستراتيجية، وكذا متابعة تخفيضات السلع طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

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