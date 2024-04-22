الأحد.. افتتاح معرض "ملامح من المشوار" للفنان سيد سعد الدين

يستضيف جاليري ضي الزمالك يوم الاحد الموافق ٢٨ ابريل الجاري المعرض الاستعادي للفنان الكبير سيد سعد الدين ويتضمن أكثر من مائتي لوحة وتمثال تمثل المراحل التي مر بها الفنان الكبير من بداية الستينيات حتي وقتنا هذا ..الفنان يعتبر أحد العلامات الكبيرة في الفن التشكيلي المصري المعاصر وكتب عن تجربته كبار نقاد الحركة التشكيلية المصرية وقال عنه الناقد والمؤرخ الكبير صبحي الشاروني

ان لوحاته لا تمثل مجرد انطباعات عن البيئة وإنما هى دراسات أيضا للتراث الشعبى فى مصر وفى تشكيلاته المختلفة . تحليل تتجلى فيه قوة البناء ورسوخه بإحساس المثال المتمكن مما يشيع فى لوحاته جواً من التعبد والصوفية .

ووصفه الفنان والناقد الكبير محمود بقشيش

انه واحد من جيل السبعينات ، ومع ذلك فقد قدم فى سنوات قليلة ما يستحق عنه أن يوضع بين فنانى الصف الأول ، فعلى المستوى الإنسانى يعيش دراما حقيقية للإصرار وعلى مستوى الفن يقدم إبداعات تفصح عن هويتها المصرية .

وقال عنه الفنان والناقد الكبير عز الدين نجيب أنه من المصورين الذين أكدوا حضورهم فى الحياة التشكيلية على مدار العشرين عاما الماضية بشخصيته المتميزة ، التى استقت ملامحها من جذور الفن المصرى القديم ومن الواقع الاجتماعى معا دون أن يتجاهل التطورات الجمالية فى الفن العالمى الحديث .

وعن تجربته يري الفنان والناقد الكبير أن

سيد سعد الدين يعزف بالألوان

– يجرى بروحه فى رحاب عالمه الرقيق ..يطير ويسبح في فراغات اللوحة يحلم مع الحالمين ينتمى لأوجاع البسطاء يستضيفهم فى مملكة الحواس يتقمصهم واحداً واحداً ويبدأ فى الغناء بالألوان على سطح اللوحات .

-نسمات من الضوء تسقط على الأشكال. تقابلها شلالات من النور الناعم تصدر من الأشكال فتحتويها اللوحة ساحة للعشق والحوار الرومانسى بين الكتل والمساحات ينفجر الضوء فى جميع أرجاء اللوحة نسائم تصنع الأقواس وتحلل الألوان فيبهرك جمال التحليل الذى ينتمى إلى حس وخيال تلقائي تجاوز المنطق وأضاف إلى المألوف مؤثرات حسية وجمالية مدهشة .

سيد سعد الدين من مواليد قنا١٩٤٤م

وحاصل علي دبلوم المعهد العالى الإيطالى ليوناردو دافنشى 1967 .

وعمل أستاذا للفنون التشكيلية بالمعهد العالى الإيطالى (ليوناردو دافنشى).

واقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وإيطاليا وإسبانيا والسويد كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية ونال منها جوائز مهمة منها الجائزة الأولى فى بينالي الإسكندرية الدولي والجائزة الأولى من المجلس الأعلى للفنون والآداب 1974 والجائزة الثانية معرض صالون القاهرة الرابع عشر وجائزة الرسم بالمعرض العام 1982 – 1983 – 1984 .

جائزة الاستحقاق لمسابقة من وحى الشعر وجائزة التفرغ والإبداع الفنى و الجائزة الأولى والميدالية الذهبية بمعرض ميلانو الدولى 1967 .