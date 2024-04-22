سيبري: ارتفاع تاريخي للإنفاق العسكري العالمي لعام 2023

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» عن ارتفاع تاريخي في الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي، حيث بلغت تكلفته 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

أعلن المعهد، المختص بمراقبة ورصد الإنفاق العسكري عالميًا في تقريره، اليوم الاثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 6.8% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، في أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009.

ووفقًا للتقرير، شملت زيادة النفقات العسكرية على مستوى العالم القارات الخمس، خاصة أوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر عشر دول منفقة، والتي تشمل الصين وروسيا والهند والسعودية وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.3% في عام 2023. كما ارتفع معدل الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في نفس العام. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث وصل إلى 306 دولارات.

وفقًا لتقرير "سيبري"، الولايات المتحدة والصين تمثلان حوالي نصف الإنفاق العسكري العالمي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الولايات المتحدة 916 مليار دولار وإنفاق الصين 296 مليار دولار. وزادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3% في العام الماضي، في حين بلغت زيادة ثاني أكبر دولة منفقة عسكريا في العالم الصين 6%.

وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي تنفق ما قدره 55 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.

أما الهند فكانت رابع أكبر منفق عسكري على مستوى العالم في عام 2023. وبلغ إنفاقها العسكري 83.6 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 4.2 في % مما كان عليه في عام 2022.

في روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري إلى 109 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة تبلغ 24% مقارنة بالعام 2022، و57% مقارنة بالعام 2014، ليمثل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ووصل العبء العسكري إلى 5.9%.

أما أوكرانيا، فاحتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول منفقة عسكريا في عام 2023، بعد ارتفاع الإنفاق بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق و1270% منذ عام 2014، ليصل إلى 64.8 مليار دولار، ما يشكل عبئًا عسكريًا كبيرًا على أوكرانيا ويمثل 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.

ووفقًا للتقرير، زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي - وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية - بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، وذلك نتيجة للعمليات العسكرية الواسعة التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إيران كانت رابع أكبر دولة منفقة عسكريًا في الشرق الأوسط في عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العسكري 10.3 مليار دولار. وبحسب البيانات المتاحة، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري من 27% إلى 37% بين عامي 2019 و2023.

ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76% ليصل إلى 18.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى إنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق. ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة حادة في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا، مع ابتعاد هذه الدول عن الإمدادات الروسية.