قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح المركبات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 126 لسنة 2024 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح المركبات ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وفي سياق اخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين مؤخرا جلسة مباحثات رسمية وذلك في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة قصر الاتحادية حيث هنأ الملك الرئيس السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة متمنيًا للرئيس التوفيق في قيادة مصر نحو مزيد من الرخاء والسلام، معربًا عن إعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع مصر، القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير كما تم بحث التطورات الإقليمية المقلقة، وتصورات التعامل معها وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب فى إطار أولوية الأمن العربى المشترك الذى نعتبره كلاً لا يتجزأ.