اكتشاف البرازيل وإنتاج الأكسجين على المريخ.. أهم أحداث 22 إبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثاني والعشرون من أبريل، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1500 - اكتشاف البرازيل عن طريق الصدفة عن طريق البحار البرتغالي بيدرو ألفاريز كابرال والتي ضمها باسم مملكة البرتغال.

1898 - إصدار أول جريدة كردية موسومة باسم صحيفة كردستان في القاهرة، فأصبح هذا اليوم يوم الصحافة الكردية.

1901 - نشر طريقة بريل اليابانية.

1911 - بدء صدور جريدة برافدا في مدينة سانت بطرسبرج.

1948 - عصابة هاجاناه الصهيونية تستولي على مدينة حيفا الفلسطينية بعد مذابح مروعة.

1952 - إيران تحتج لدى المملكة المتحدة على تدخلها في شئون البحرين، وذلك لأن إيران تعتبر البحرين أرض إيرانية.

1955 - اغتيال معاون رئيس الأركان العامة السورية العقيد الركن عدنان المالكي، في الملعب البلدي بدمشق خلال مباراة لكرة القدم كان يرعاها.

1984 - المملكة المتحدة تطرد موظفي السفارة الليبية في لندن بعد مقتل شرطية بريطانية كانت تحرس المتظاهرين أثناء مظاهرة ضد الزعيم معمر القذافي.

2004 - اصطدام قطارين محملين بالوقود في كوريا الشمالية يسفر عن 3000 قتيل وجريح.

2009 - الناخبون في جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة الرابعة منذ انتهاء سياسة الفصل العنصري.

2019 - فوز الممثل الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بنسبة 73% من إجمالي الأصوات.

2021 - نجاح تجربة ناسا لإنتاج الأكسجين على المريخ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي للكوكب.