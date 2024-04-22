جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعلن شروط الترشح لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات التجارة

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس مدحت فوده عن بدء قبول طلبات المشاركة في التدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد التجارية العليا الحكومية والخاصة طبقاً للإمكانيات المتاحة في مراكز تدريب الشركة .

وأوضحت الشركة تفاصيل التدريب والشروط كالتالي:

مدة التدريب ١٨ يوم / ٩٠ ساعة

التدريب خلال فترة الإجازة الصيفية لطلاب التعليم العالي يتم تدريب الطلاب بالجامعات والمعاهد لجميع السنوات الدراسية فيما عدا الطلاب بالسنوات النهائية

يتم التدريب بمقر مركز تدريب الدقي (بالجيزة) حسب محتويات البرنامج التدريبي

. يتقدم الطالب / الطالبة بخطاب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد يشتمل علي البيانات الآتية :- الاسم رباعي - الفرقة الدراسية - التخصص) .

. يقوم الطالب بتعبئة استمارة بياناته الشخصية مرفقاً بها صورة بطاقة الرقم القومي

(صورة الوجهين على أن تكون سارية الصلاحية).

. يتم تقديم الطلبات والمستندات بمقر مركز تدريب الدقي - بالجيزة بالعنوان شارع الشهيد طيار شريف صلاح / ١٨٠ برج الجيزة البحري خلف محكمة الجيزة - ميدان الجيزة اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ حتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٣ أو لحين اكتمال العدد أيهما أقرب .

. يقوم الطالب / الطالبة بتسديد رسوم التدريب عند تقديم الطلب ولا يتم استرداد الرسوم في حالة التخلف عن الحضور( ما لم يتم الاعتذار قبل بدء التدريب بأسبوع على الأقل أو تعدي نسبة الغياب المسموح بها ، ويتم إخطار الطلاب المقبولين بعد استيفاء الإجراءات المعتمدة ويتم انشاء جروب علي الواتس اب للطلاب المقبولين للاستفسارات . . يتم توزيع المرشحين علي مواعيد التدريب خلال فترة التدريب طبقاً لأسبقية الطلب أو لحين اكتمال الأعداد المقررة بكل مجموعة أيهما أقرب .

. يعقد اجتماع للطلاب المقبولين قبل بدء التدريب بمقر مركز تدريب الدقي الساعة التاسعة صباحا للتعريف بالإجراءات والضوابط والتعليمات الخاصة بالتدريب .