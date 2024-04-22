بالفيديو.. مدير عام اقتصاديات البيئة: نستهدف توعية الجمهور بأهمية الأرض في يومها العالمي

قال الدكتور البيلي حطب مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة، إن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأرض تمتد أسبوعا، ونستهدف فيها توعية الجمهور بأهم القضايا المطروحة على الساحة والتي تمس حياة الإنسان.

وأضاف "البيلي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الأرض تضمن استمرار واستدامة الحياة، وإن لم نحافظ عليها ومواردها، فإن المسار الإجباري لنا سيكون الضرر، موضحًا أن العالم كله وحدة واحدة، وبالتالي، فإن أي خلل يحدث في منطقة ما يمتد للدول المحيطة على أقل تقدير.

وتابع، مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة، أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية الدول والأفراد، وليس الحكومات فقط، في ظل تعرض أكثر من مليون نوع من المخلوقات تعرضت للانقراض حول العالم.