"يوم الأرض العالمي".. قطاع المتاحف يستعرض معلومات عن الوعى البيئي عند المصريين القدماء

استعرض قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحة والآثار، بعض المعلومات عن الوعى البيئى عند المصريون القدماء، وذلك احتفالا بيوم الأرض العالمى، حيث يحتفل به العالم فى يوم 22 أبريل من كل عام.

وقال قطاع المتاحف عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": " بيوم الأرض العالمي، ذلك اليوم الذي تدقُ فيه أجراس الخطر منبهةً للمشكلات التي تعاني منها الكرة الأرضية ولخطر التلوث والتغيرات المناخية، بهدف إطلاق صرخة مدوية تطالب الجميع بضرورة التكاتف وتحمل مسئولية حماية كوكبنا وأرضنا وإذكاء الوعي البيئي لدى الأفراد والمجتمعات، مع دعوة الجميع إلى العمل للحفاظ على الأرض لضمان بيئة آمنة وعالم مستدام، شعار يوم الأرض لعام 2024م هو "كوكب ضد البلاستيك" والذي يهدف إلى حشد الجهود العالمية لمواجهة أزمة التلوث البلاستيكي".

وأضاف: "لم تكن حماية البيئة مفهومًا حديثًا، بل عرفها المصريون القدماء منذ فجر التاريخ. فقدّسوا نهر النيل ،واعتبروا الأرض هبة إلهية يجب الحفاظ عليها فبنوا السدود لتنظيم جريان النيل، واستخدموا تقنيات الري الذكية لزراعة أراضيهم، وحرصوا على الحفاظ على خصوبة التربة".

وتابع: "تستمر مصر في سيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، كما تُشجع مصر على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، والحد من أزمة التلوث البلاستيكي، وتُكثف جهودها لنشر الوعي البيئي بين أوساط المجتمع المصري".