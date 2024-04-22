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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب تعدد مخالفاته.. القبض على سائق كسر جهاز الرادار بطريق الضبعة في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على سائق كسر زجاج رادار أعلي محور الضبعة بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بكسر زجاج رادار أعلي محور الضبعة بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سائق 43 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب تعدد المخالفات على سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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