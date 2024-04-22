ضبط حداد بحوزته 2 كيلو حشيش في البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حداد بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام حداد بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.