ads
الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

«رجال طائرة الأهلي» يواجه النصر الليبي في نصف النهائي

الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي  «رجال» النصر الليبي اليوم الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة الجهاز الفني، فيرناندو مونزو إلى مواصلة انتصاراته والتأهل إلى المباراة النهائية.

وعقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة، وطالبهم بالتركيز في المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الليبي.

وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على الشرطة الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

كرة الطائرة الأهلى رجال النصر الليبي بطولة افريقيا الأمير عبدالله الفيصل