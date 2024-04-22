«رجال طائرة الأهلي» يواجه النصر الليبي في نصف النهائي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي «رجال» النصر الليبي اليوم الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة الجهاز الفني، فيرناندو مونزو إلى مواصلة انتصاراته والتأهل إلى المباراة النهائية.

وعقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة، وطالبهم بالتركيز في المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الليبي.

وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على الشرطة الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.