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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس "البحوث الزراعية" يتابع رفع كفاءة الأصول في موقع الصوب بالقليوبية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم في محافظة القليوبية، يرافقه د أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، وكان في استقبالهم د جيهان عبدالواحد مديرة المحطة.

وتفقد أصول المحطة والمساحات المنزرعة وكذلك الصوب الزراعية والاراضي المكشوفة في مساحة ٢٨ فدان كذلك المنحل ومصنع العلف ومبني المحطة النوعية والمحطة الاقليمية.

وقال "عبدالعظيم": إن المحطة تحتوى على  ٢٨ صوبة في مساحة ٧ فدان وهي مستغلة استغلال كامل موجها الشكر للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء في المحطة، مؤكدا أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة العمل في كل المحطات والإدارات التابعة للمركز تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن.

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مركز البحوث الزراعية البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر الصوب الزراعية