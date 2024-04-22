أردوغان في العراق لأول مرة منذ 13 عامًا.. الجماعات الكردية المسلحة المحور الأبرز في ملفات الزيارة

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق يوم الإثنين في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد من الزمن حيث تسعى بلاده إلى تعاون أكبر من بغداد في قتالها ضد جماعة كردية مسلحة لها موطئ قدم في شمال العراق.



وتلوح في الأفق قضايا أخرى كبيرة بين البلدين، بما في ذلك قضايا إمدادات المياه وصادرات النفط والغاز من شمال العراق إلى تركيا، والتي توقفت منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، إن زيارة أردوغان ستكون "نقطة انطلاق رئيسية في العلاقات العراقية التركية" وستتضمن توقيع اتفاق بشأن "نهج مشترك لمواجهة التحديات الأمنية" و"اتفاق استراتيجي بشأن ملف المياه”، من بين قضايا أخرى.

وقال أردوغان إن بلاده تخطط لشن عملية كبيرة ضد حزب العمال الكردستاني، أو حزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا ولها عمليات في العراق، خلال فصل الصيف، بهدف القضاء "بشكل دائم" على التهديد الذي تشكله.

وشنت تركيا العديد من الهجمات البرية ضد الجماعة في شمال العراق في الماضي، بينما استهدفت الطائرات التركية بشكل متكرر أهدافًا يشتبه في أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وفي مارس، بعد اجتماع بين وزيري الخارجية العراقي والتركي، أعلنت بغداد أن مجلس الأمن الوطني العراقي أصدر حظرًا على حزب العمال الكردستاني، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد تصنيفه كمنظمة إرهابية.

وأصدر البلدان بيانا مشتركا قالا فيه إن الجماعة تمثل "تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق" وأن وجودها على الأراضي العراقية يعد "انتهاكا للدستور العراقي".



وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحفيين خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي إن العراق وتركيا لديهما “مصالح حقيقية مع بعضهما البعض ومشاريع مشتركة”.

وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني له وجود منذ فترة طويلة في شمال العراق، "لكننا لا نسمح لأي جماعة مسلحة بالتواجد على الأراضي العراقية واستخدامها كنقطة انطلاق لهجماتها".

وقالت أنقرة إن وجود قواعد حزب العمال الكردستاني يشكل تهديدًا للبناء المخطط لطريق تجاري رئيسي، طريق تنمية العراق، الذي من شأنه أن يربط ميناء الفاو الكبير في البصرة، جنوب العراق، بتركيا وأوروبا من خلال شبكة من السكك الحديدية.

وقد تتخذ بغداد نهجًا مماثلًا تجاه حزب العمال الكردستاني كما اتبعت مع الجماعات المنشقة الكردية الإيرانية المتمركزة في شمال العراق.

وأصبح وجود المنشقين الإيرانيين نقطة توتر مع طهران، التي شنت بشكل دوري غارات جوية على قواعدها في العراق. وفي الصيف الماضي، توصلت إيران والعراق إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المنشقة ونقل أعضائها من القواعد العسكرية إلى معسكرات النزوح.

ومن المتوقع أيضًا أن تركز المحادثات بين أردوغان والمسؤولين العراقيين على التعاون في مجال الطاقة بالإضافة إلى احتمال استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا.

ومن المرجح أيضًا أن تكون حقوق المياه قضية رئيسية على الطاولة.

وينبع نهرا دجلة والفرات، اللذان يوفران معظم المياه العذبة للعراق، من تركيا. وفي السنوات الأخيرة، اشتكى المسؤولون العراقيون من أن السدود التي أقامتها تركيا تقلل من إمدادات المياه في العراق. ويخشى الخبراء من أن يؤدي تغير المناخ على الأرجح إلى تفاقم نقص المياه الحالي في العراق، مع عواقب مدمرة محتملة.