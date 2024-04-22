بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الدماطي يجتمع مع اللجان لوضع ترتيبات النهائي

يعقد محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي ، اجتماعا مهما مساء اليوم مع رؤساء اللجان المعاونة، للتجهيز لترتيبات المباراة النهائية وختام منافسات البطولة.

وتناقش اللجنة تصور اليوم الأخير للبطولة في إطار الجهود التي يبذلها الجميع من أجل ختامها بصورة مشرفة.

كانت اللجنة قد كرمت أمس 14 لاعبًا من نجوم الأهلي القدامى، وذلك على هامش مباراة «رجال طائرة الأهلي» مع الشرطة الرواندي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وكرم الأهلي كلًّا من: أيمن غزلان، سامح حمدي، محمد الشكشاكي، ممدوح عبد الرحمن، حمدي الصافي، حسام شعراوي، محمود رؤوف، عبد اللطيف عثمان، محمد الحسيني، محمد السيد، محمد معوض، تامر مجدي، محمد كامل رزق، وائل سعيد، الذي استلم الجائزة نيابة عنه حمدي الصافي.