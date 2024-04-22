إيران: لا نسعى لصناعة القنبلة النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن بلاده لا ترغب في توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى العملية الإيرانية في إسرائيل استهدفت قواعد عسكرية فقط.

وأضاف كنعاني، أن تهديد أمن وسلامة المواطنين الإيرانيين هو أمر لا تستطيع طهران السكوت عنه، مشددًا على التزام إيران بالقانون الدولي في كافة تحركاتها.

وأكد كنعاني، عدم سعي إيران من أجل صناعة قنبلة نووية، قائلًا إنه "لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة النووية الإيرانية".

وأعرب كنعاني، عن رغبة طهران في استكمال المفاوضات النووية المعلقة، قائلًا إن الإدارة الأمريكية هي من تماطل من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

واتهم كنعاني، إسرائيل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى تقاعس مجلس الأمن الدولي في أداء أدنى مهامه بوقف العدوان الإسرائيلي وإحلال السلام في المنطقة، حد تعبيره.