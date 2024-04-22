تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق وقتله بشبين القناطر

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وتسديد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمدًا، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته.

وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان بعيد حتى طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية، إلا أن المجني عليه رفض وأبى فأشهر في وجهه سلاح أبيض سكين وسدد له عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانوني.