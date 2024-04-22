إنشاء قسم للحفاظ على التراث بالإدارة العامة للسياحة بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بإستحداث قسم جديد بالإدارة العامة للسياحة تحت مسمى " الحفاظ على التراث " انطلاقًا من أهمية الحفاظ على التراث الحضارى والتاريخى بالمحافظة والارتقاء به .

وأشار المحافظ أن القسم معنى بحصر عناصر التراث الحضارى المادي وغير المادي لمحافظة الجيزة والذى يتميز بالعديد من المقومات التى تؤهله لأن يصبح أحد عوامل الجذب السياحى للمحافظة، إلى جانب بحث أليات دراسته والحفاظ عليه وتوثيقه بالمنظمات الدولية المعنية بحفظ التراث.

وأضاف المحافظ أن القسم يختص أيضا بالمشاركة فى إعداد مشروع الهوية البصرية للمحافظة والذي يعبر عن التراث الحضاري المتميز والمتفرد للمحافظة وإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الجيزة وإدراجها بشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونيسكو.

وكذا وضع برنامج توعية وتعريف بالمحافظة ومكوناتها التراثية والتاريخية وإقامة ورش عمل، ومؤتمرات علمية لذلك ووضع تخطيط الأنشطة التى لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الآثار والتراث والارتقاء بعملية تقييم وتخطيط المواقع التراثية .

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتوفير الكوادر البشرية المعاونة اللازمة والمؤهلة للعمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتمكين القسم من تنفيذ مهامه بكفاءة وفاعلية.