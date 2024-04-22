فرصة تدريب صيفي للطلاب بشركات الكهرباء

اعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسه المهندس جابر الدسوقي عن توفر فرصة للإشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بمدة تدريب 90 ساعة خلال العطلات الصيفية (يوليو، أغسطس، سبتمبر) ٢٠٢٤.

واوضحت عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موعد التقديم خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/٢١ إلى ٢٠٢٤/٥/٢٣ أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة.

