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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

فرصة تدريب صيفي للطلاب بشركات الكهرباء

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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اعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسه المهندس جابر الدسوقي  عن توفر فرصة للإشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بمدة تدريب 90 ساعة خلال العطلات الصيفية (يوليو، أغسطس، سبتمبر) ٢٠٢٤. 
واوضحت عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موعد التقديم خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/٢١ إلى ٢٠٢٤/٥/٢٣ أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة. 
 

القابضة للكهرباء الطلاب التدريب الصيفي