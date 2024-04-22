توريد 67488 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد و توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

من جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 67488طن قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراطو 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية او المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.