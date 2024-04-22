إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات بالمرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة مسجل الي محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بقصد التربح الغير مشروع .

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة ، وتقرير المعمل الكيمائي للمضبوطات وإحراز السلاح الناري الي المعمل الجنائي.

وتعود تفاصيل الواقعة الي ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.