إحالة صاحب شركة للجنح لاتهامه بالاتجار في العملات بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق المختصة إحالة مالك شركة واخر الي محكمة الجنح لاتهامه بلاتجار في العملات وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية للواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم.. وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.

كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.