"تطبيقات التصوير الميكروسكوبي الحيوي في أبحاث أمراض الكبد" ورشة عمل بطب سوهاج

نظم مركز الدكتور أشرف البدرى للجراحات التجريبية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج يوماً علمياً تحت عنوان "تطبيقات التصوير الميكروسكوبي الحيوي فى أبحاث أمراض الكبد"، وذلك بمقر المركز بمبنى الخدمات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار دور مركز الجراحات التجريبية في تقديم دعما تقنياً قوياً للباحثين المتميزين وطلاب الماجستير والدكتوراه لتنفيذ المشروعات العلمية والتدريبات على حيوانات المختبر لوجود منشأه بيت حيوان وأجهزة تخدير علي مستوى متطور، مع رفع القدرة على النشر العلمى المتميز لأبحاث متطورة وخاصة في مجال الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر .

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، إن اليوم العلمي يهدف إلي تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال حيث تم استضافة الدكتور احمد غلاب استاذ الطب الشرعى والسموم بجامعة جنوب الوادى ليحاضر باليوم العلمي والذي يعمل بمركز بحثي بمعهد ليبنز بدورتموند بالمانيا منذ ٢٠١٣ فى مجال التصوير الميكروسكوبى الحيوي lntra vital lmaging واستخدامه في أبحاث امراض الكبد.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ايمان ابو ضيف مدير المركز ان المركز يخدم الباحثين فى مجالات تخصصية عديدة ويتيح إجراء البحوث البينية التى تجمع تخصصات متعددة، حيث شهد اليوم العلمي اقبالاً من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة وقد شمل اليوم العلمى محاضرة علمية نظرية قيمة عن التصوير الميكروسكوبي الحيوي فى أبحاث أمراض الكبد، وعقب المحاضرة عقدت ورشة عمل تدريبية على التصوير الميكروسكوبي الحيوي لكبد فئران التجارب.

وأضافت الدكتورة سحر محمد جبريل عضواً ومقرر المركز، أن ذلك يعد بداية لسلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي سوف يعقدها المركز لتدريب للباحثين علي إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة فى حيوانات المختبر من خلال الأجهزة والتقنيات العلمية المتقدمة التي توجد داخل المركز والتي تدخل حيز التنفيذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية.