"ألسن عين شمس" تكرم خريجي أول دفعة لقسم اللغة الإسبانية

نظم قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس يومًا للخريجين، وتم تكريم خريجي الدفعتين الأولى والثانية للقسم، تحت رعاية سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف ياسمين محمود أحمد رئيس القسم، وذلك لدعم التواصل مع أبناء القسم من الخريجين القدامى وحديثي التخرج.

حضر خريج دفعة 1961 السيد محمود فكري عبد السميع المترجم والإذاعي السابق بالقسم الإسباني بالبرامج الموجهة بالإذاعة المصرية، وخريجا دفعة 1962 عائشة البتشتي وكيل وزارة الإعلام الأسبق ورئيس الإذاعات الموجهة للعالم سابقًا، ومحمد إبراهيم غنام وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقًا وعضو مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار التابع لليونيسيف.

واحتفى القسم بهذه المناسبة بخريجي دفعاته الأولى الذين تقلدوا مناصب هامة وعملوا كرؤساء ونواب رؤساء إذاعات، ومستشارين إعلاميين وسياحيين بإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، وملحقين دبلوماسيين، ومترجمين، وأساتذة بالجامعات المصرية والإسبانية.

حضر الحفل خريجو القسم على اختلاف دفعات تخرجهم، وأعربوا عن وفائهم لأساتذتهم، حيث تم تكريم أعضاء هيئة تدريس القسم المتفرغين تقديرًا لجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل وأثرهم الطيب الباقي بنفوس طلابهم السابقين. تلا ذلك تكريم محمد الصغير تمساح رئيس القسم السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه رئاسة القسم والتي حصل خلالها برنامج اللغة الإسبانية وآدابها على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

حضر الحفل أيضًا نخبة من خريجي القسم الحاصلين على درجة الدكتوراة من مصر أو من الخارج والعاملين كأعضاء هيئة تدريس بجامعات أخرى مصرية وأجنبية، حيث تزخر جامعات أجنبية مرموقة بالعديد من خريجي قسم اللغة الإسبانية المتميزين علي توفيق الأستاذ بجامعة غرناطة بإسبانيا، وحنان صالح الأستاذ بجامعة بابلو دي أولابيدي بإسبانيا، و هبة العطار الأستاذ بجامعة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، و شيرين سامي المدرس بجامعة بيجو بإسبانيا. وتم تكريم خريجي القسم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأخرى على أدائهم العلمي والأكاديمي المتميز.

تلا ذلك عرض لخريجي قسم اللغة الإسبانية المتميزين بمجالات العمل المختلفة، حيث ضم العرض دبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية وخبراء سياحيين، وإذاعيين بالإذاعات الموجهة، ومديري تحرير بقنوات تليفزيونية، ومسؤولين بوزارة التربية والتعليم، ومترجمين، ومسؤولين بشركات تكنولوچيا الإتصالات، حيث تم تكريمهم وتقديم شهادات شكر وتقدير لهم على أدائهم المتميز خلال مسيرتهم العملية.