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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يستكمل سلسلة اللقاءات مع الكيانات الاستراتيجية

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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 عقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا حضره الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولي، ووحدة دعم البحث العلمي.

وتناول الاجتماع التعريف بالكيانات المتواجدة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، وكيفية الربط بين جميع كيانات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وحث الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في كلمته على التطوير الذاتي لأعضاء الهيئة المعاونة وحث على ضرورة أخذ صغار الباحثين دورات في اللغة الأجنبية والحاسوب، وذلك لتطوير العمل المؤسسي وإخراج جيل قادر على الإدارة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على ان الجامعة تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو إزالة كافة العقبات التي تواجه النهوض بمنظومة البحث العلمي، والباحثين وتدعيمهم من خلال المشاركة في الكيانات الاستراتيجية وتنمية مهاراتهم عبر لقاءات متعددة لحثهم على الحياة العلمية.

الاستراتيجية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تنمية مهارات