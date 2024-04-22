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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إفيه «المال الحلال» مستوحى من صعوبة فكرة الزواج.. أبرز تصريحات مصطفى أبو سريع من برنامج "كلام الناس"

الفنان مصطفى أبوسريع
الفنان مصطفى أبوسريع من برنامج "كلام الناس"
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استضافت الإعلامية ياسمين عز الفنان مصطفى أبو سريع، في برنامجها التليفزيوني "كلام الناس" المذاع عبر قناة Mbc مصر، للكشف عن سر نجاح إفيه "المال الحلال" في مسلسل "العتاولة".

وقال مصطفى أبو سريع: "مسلسل العتاولة، فكرة أن تكون مرتاح وسط فريق العمل، هذا أهم عامل من عوامل النجاح، فأنا كنت دائمًا أرى أن فرحة الزواج في هذا العصر في ظل ارتفاع الأسعار تكون كبيرة جدًا، والحلم يتحقق خطوة بخطوة، فمن هنا استلهمت الفكرة".

وأضاف: "بمجرد طرح الفكرة على أستاذ أحمد خالد موسى المخرج، دعمني في تنفيذها، فهي كانت مكتوبة (العفش بتاعى.. المال الحلال.. المهر الكبير)، وفكرة أنا في سعادة تامة بالزواج، فنفذت الفكرة، وخرجت للجمهور بهذا الشكل".

وبجانبه، تصدر الفنان مصطفى أبو سريع تريند جوجل خلال شهر رمضان المبارك، بسبب افيه "المال الحلال أهو"، مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

الإعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس تريند جوجل مصطفى أبو سريع مسلسل العتاولة