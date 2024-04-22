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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ياسر حسنى رئيسا للجنة الطبية للاتحادين العربي والأفريقي للترايثلون

الدكتور ياسر حسنى
الدكتور ياسر حسنى
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قرر اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون تعين الدكتور ياسر حسنى رئيساً للجنة الطبية للاتحادين العربي والافريقي للترايثلون.

وقال اللواء أحمد ناصر أن الإستعانه بخبرات الدكتور ياسر حسنى خطوة مهمة في تاريخ اللعبة التى شهدت انتشار كبير على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

وشهدت مدينة الغردقة إجتماع للجمعية العمومية للاتحادين العربي والافريقي وتم انتخاب اللواء أحمد ناصر رئيسا للاتحادين العربي والافريقي للترايثلون.

وتستضيف مدينة الغردقة البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون بمشاركة 550 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.

اللواء أحمد ناصر الدكتور ياسر حسنى للاتحادين العربي والافريقي للترايثلون