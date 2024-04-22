بالفيديو.. إدارة الدواجن تكشف طرق حماية الثروة الداجنة من ارتفاع الحرارة

كشفت الدكتورة ولاء إبراهيم مدير الإدارة العامة للدواجن، طرق حماية الدواجن من درجات الحرارة المرتفعة، والحفاظ على الثروة الداجنة من التغيرات المناخية.

وأكدت ولاء إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يواجه تغيرات مناخية صعبة في الفترة الأخيرة، ومصر تعرضت لموجات حارة شديدة ومتتالية؛ كان لها تأثير كبير على الثروة الحيوانية والثروة الداجنة.

وأوضحت أن هناك بعض العوامل التي تؤثر سلبًا على الحيوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومنها البيئة المحيطة له، حيث أن درجات الحرارة إذا كانت مرتفعة على المكان المتواجد به فهذا يكون مؤثرًا بشكل كبير على الحيوان، فضلا عن الرطوبة والاحتباس الحراري.

وأردفت أن الدواجن تختلف عن باقي الحيوانات في أنه لا يوجد لديها غدد عرقية، وحجمها الصغير يقلل من فرصة تعرضها للهواء الخارجي، ويزيد من صعوبة إخراجها للحرارة التي توجد بداخلها.

وأكملت: كلما زاد حجم الحيوان كلما زادت فرصة تعرضه للهواء وقلت فرصة تعرضه للحرارة، فالأبقار أقل تعرض لدرجات الحرارة على عكس الجاموس والأغنام، بسبب الشعر والفرو الخارجي الموجود عليها.

وقدمت مدير إدارة الدواجن؛ نصائح لمربي الثروة الداجنة من ارتفاع الحرارة، ومنها الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة، والتخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى، والتخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

