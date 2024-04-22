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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

متابعة توريد القمح
متابعة توريد القمح
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اطمأن الدكتور طارق رحمي خلال متابعته اليومية لعملية تسليم الأقماح  في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عملية توريد القمح بصوامع وشون المحافظة.

وشدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من  اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.

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أعمال توريد القمح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحاصيل الاستراتيجية