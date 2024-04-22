حبس المتهم بقتل مسنة في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس سباك متهم بقتل مسنة داخل مسكنها بشارع الخليج، بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أهالي منطقة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها.

بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وقد تعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها، وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه سباك ويبلغ من العمر 35 عامًا، وعلي الفور تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الجريمة، بالدخول إلى مسكن المجني عليها بدافع السرقة، وعندما حاولت مقاومته قام بضربها على رأسها مما أدى إلى وفاتها.