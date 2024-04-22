افتتاح المؤتمر السنوى وأسبوع العلم بكلية البنات جامعة عين شمس

افتتحت أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوى للكلية بعنوان" التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فرص وتحديات".

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، أميرة يوسف عميدة كلية البنات و رئيس المؤتمر ، أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و مقرر المؤتمر ، حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تستمر فعالياته من ٢٠ الى ٢٤ إبريل الجارى ٢٠٢٤بحضور وكلاء الكلية وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعرض كل وكيل من وكلاء الكلية إنجازات القطاع الخاص والإدارات و الوحدات التابعة للقطاع وفعاليات القطاع على مدار العام .

وأشارت أميرة يوسف عميد الكلية أن فعاليات المؤتمر السنوي هذا العام حول أهم التحديات والفرص التي تواجه الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم و منها أخلاقيات التعليم فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعي وتأهيل الطالبات لسوق العمل فى عصر التحول الرقمى ، كما يناقش المؤتمر دور المرأة في عصر التحول الرقمي وفى التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى التركيز. على دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمى و فى إعداد جيل جديد من الطالبات لمواجهة سوق العمل و كيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي و علاقته بالتحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات التعليمية.

وأضافت يوسف أن المؤتمر يغطى قطاعات الكلية الثلاثة "قطاع شئون التعليم والطلاب "بمتابعة وتنظيم مجموعة من الاحتفالات والفعاليات وورش العمل الطلابية و "قطاع الدراسات العليا من خلال مشاركته بمتابعة مؤتمرات الأقسام العلمية و" قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة " من خلال التنسيق لمجموعة من الندوات والجلسات وورش العلمية التي تسهم في تغطية كافة محاور المؤتمر هذا البرنامج متنوعا و مستثمرا للتنوع المميز لكلية البنات من خلال تنوع قطاعاتها وأقسامها بين علمية وتربوية وأدبية، فجاء البرنامج ثريا بدراساته التي تحقق أهداف المؤتمر خلال أسبوع العلم.