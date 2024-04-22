«دهسهم قطار الصعيد».. دفن جثة شاب وأطفاله الثلاثة صدمهم قطار بالبدرشين

صرحت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، بدفن رب أسرة وأبنائه الثلاثة، بعدما لقوا مصرعهمم جميعًا في حادث قطار اصطدم بهم، أثناء محاولتهم عبور شريط السكة الحديد، بمزلقان الدكمي بأبو رجوان قبلي بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رب الأسرة هو شاب يدعي “أحمد سعيد زكريا سيف” من قرية الشوبك الغربي بمركز البدرشين، ومن مواليد عام 1988 توفي ومعه أطفاله الثلاثة .

وأشارت التحقيقات الى أن الأربعة ضحايا توفوا بجوار بعضهم، بعدما دهسم القطار القادم من الصعيد.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأشخاص بمزلقان الدكمي بأبو رجوان قبلي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "أحمد س ز ض" وأبنائه الثلاثة عبور شريط السكة الحديد صدمهم قطار مما تسبب في مصرعهم، جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.