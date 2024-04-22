جامعة القناة تقدم ندوة حوارية حول أساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ندوة حوارية بجمعية التثقيف الفكري بالإسماعيلية، تحت عنوان( الأساليب الوالدية السليمة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة) وذلك تحت رعاية وتوجيه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

أدارت الندوة الدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية، وعرفت خلالها الأساليب الوالدية بأنها ممارسات تربوية تحكمها مرجعية الأداء وأفكار واتجاهات الوالدين حول نمو الطفل واحتياجاته.

ثم تناولت خطوات الوالدية للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في...تقبل الطفل داخل الأسرة من خلال تقديم الدعم العاطفي، الاهتمام بالطفل داخل الأسرة والعناية به، تكيف الطفل داخل الأسرة والمجتمع من خلال دخول المدرسة أسوة بزملائه، وإشراكه في الحياة الاجتماعية ومساعدته على الانخراط في الحياة اليومية من خلال الممارسة اليومية لأبسط الأمور.

و قدمت النصائح لمواجهة الأساليب الوالدية الخاطئة...بضرورة التعامل مع الطفل بواقعية، وألا تصبح العائلة مضطربة، أو أن يصبح الطفل هو محور الاهتمام الوحيد.

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة دنيا جريش إلى أهمية حصول أولياء أمور الأطفال ذوي الهمم على شهادة محو الأمية، لمساعدتهم على استكمال مشوار حياتهم الاجتماعية والمهنية، لهم ولأولادهم، وذلك بالاستعانة بطلاب كلية التربية.

أشرف على تنفيذ الندوة إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.