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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس 5 متهمين في سرقة توك توك وقتل سائقه بالشرابية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد  حبس 5 أشخاص  باختطاف وقتل سائق توك توك لسرقته  بدائرة قسم شرطة الشرابية ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت إخطارًا من والد شاب يفيد بغيب نجله "18 عام" عن المنزل بمنطقة الشرابية، عقب خروجه للعمل علي توك توك خاص بهم ثاني أيام العيد.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل الشاب " محمد.ج"، 18 عام، مقيم بمنطقة الشرابية، وتم العثور على جثته داخل أحد صناديق القمامة.

وبسؤال والده أكد اختفاء نجله منذ ثاني أيام عيد الفطر.
عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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