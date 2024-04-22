ضبط المتهم بدهس شخص في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك بشأن قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية وإصطدامه بشخص "من ذوى الهمم" بمنطقة فاقوس بالشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية وإصطدامه بشخص "من ذوى الهمم" بمنطقة فاقوس بالشرقية.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة وإعترف بقيامه باللهو بالسيارة قيادته وإصطدام بالشخص المشار إليه دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.