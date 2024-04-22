بالفيديو.. تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كشفت صفاء مراد المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قائلة: "إن كل فعاليات المهرجان أساسها المرأة ويناقش قضايا المرأة، أو تكون الأفلام من إخراج المرأة".

وقالت "مراد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن هناك مجموعة من الأفلام من 35 دولة بواقع 76 فيلما، كلهم ما بين مخرجات سيدات وقضايا السيدات"، موضحة أن الفنانة غادة عادل والمخرجة هالة خليل ستكونان أبرز المكرمين.

وتابعت، أن دولة تونس ستكون ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة، كما أن لدينا مشاركَات من السويد وكينيا وأذربيجان وكوسوفو واليابان، حيث يغطي المهرجان دولا كثيرة من 3 قارات.

وأردفت، المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: "نركز على انتصار المرأة وتحقيق الانجازات والشغف والطموح ولا نبرز معانتها فقط، كما أن لدينا أفلاما تبرز قضايا المراهقات وكيف يؤذي الناس أنفسهم بسبب الهوس بالشهرة، والهوس بالجسم المناسب بسبب وضع المجتمع للمرأة في قوالب معينة".