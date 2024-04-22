رفع 950 حالة إشغال طريق في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 950 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 407 حالة بدمنهور و 210 حالة بالدلنجات 176 حالة برشيد

و157حالة بأبو حمص وتحرير 83 محضر اشغال طريق.



وأكدت نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.