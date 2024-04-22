ضبط سائق في الإسكندرية بتهمة تزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سائق بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (لاب توب "يحتوى على نماذج محررات رسمية" - طابعة -3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق .. عليها عدد 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الإصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.