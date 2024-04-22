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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 88 ألف طن قمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء   دمياط  خلال الـ 48 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة  (PUNKT) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و السفينة  (GIEWONT  ) و التي ترفع علم جزر باهاما ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 62674 طن تشمل : 1000 طن علف بنجر و 9415 طن يوريا و 4500 طن طن رمل و 27720 طن كلينكر صب و 20039 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 97581 طن تشمل : 40084 طن قمح و 677 طن خشب زان و 10776 طن ذرة و 7500 طن سكر و 19498 طن خردة و 13504 طن حديد و 4506 طن زيت طعام و 2715 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1036 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 706 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2308 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51029 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217092 طنًا .

كما غادر عدد 7 قطارات بحمولة إجمالية 8671 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية والفيوم و كوم ابو راضي ،  و عدد 4 قطار بعد تفريغ عدد 100 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و السخنة ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 11830 حركة .

البضائع العامة الحبوب والغلال السلع الاستراتيجية هيئة السلع التموينية