فحص طبي لـ"أكرم توفيق وكوكا" لتحديد مصيرهما من مباراة مازيمبي

يخضع الثنائي أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق لاعبا الأهلي لفحص طبي من جانب طبيب الفريق الأحمر، بعد استئناف التدريبات الجماعية، في بداية التحضير لمباراة مازيمبي المحدد لها الجمعة المقبلة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الذهاب أمام بطل الكونغو واستبدالهما في تلك المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وإن أكرم توفيق تعرض لكدمة فى الوجه وجرح بسيط فى الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمبي.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له كوكا وأكرم موقفهما الطبي من اللحاق بمباراة العودة ضد مازيمبي، والبرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثنائي قبل مباراة الإياب.

على صعيد متصل، علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تعادل فريقه مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال: "واجهنا ظروفا صعبة ولعبنا على نجيل صناعي لم نتعود عليه، وحللنا المنافس جيدا، ولعبوا بالطريقة التي توقعتها، وهي أنهم سيلعبون على الكرة الثانية والكرات الطولية والضغط والعامل البدني، وخلقوا بعض الفرص خلال المباراة، ومصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة".

وأضاف كولر، في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك: "لعبنا بشغف وإصرار كبير وخلقنا فرصا كثيرة على مدار الشوطين، وكان يجب أن نحرز هدفا، وصلنا قبل المباراة بثلاثة أيام للتعود على الأجواء، وشاهدنا فيديوهات كثيرة لفريق مازيمبي ومعرفة طريقته دفاعيا وهجوميا، وهو ما طبقناه على اللاعبين في التدريب، وبدأت أعطي محاضرات يومية عن طريق لعب مازيمبي، واللاعبون كانوا في قمة تركيزهم ونفذوا كل ما طلبته منه".

وتابع: "النتيجة مقبولة وإن كنت أتمنى إحراز هدف خلال تلك المباراة، وعلينا أن نحتفظ بهذه الأهداف في مباراة العودة، وأتمنى أن يكون هناك دعم كبير من جمهورنا، وأن يكون الملعب مكتملا على آخره، وألا يكون حاضرا فقط، وأن يكون اللاعب رقم واحد ويشعل الأجواء داخل الملعب".

واستطرد: "مازيمبي فريق جيد بدنيا ويركضون كثيرا، وعن التحضير سأبدأ مشاهدة مباريات مازيمبي السابقة، ولدي ميزة هذه المباراة لشرح المباراة التي خضناها أمامه بشكل عملي وتحديد الإيجابيات والسلبيات".

وأردف: "هنأت اللاعبون على الأداء أمام مازيمبي وقلت لهم لم نتأهل حتى الآن، والفريقين لديهم نفس الحظوظ، وعلينا أن نعرف أن أي هدف على أرضنا بهدفين، وهم لو سجلوا هدفا سنكون مطالبين بتسجيل هدفين، وغاضب جدا مما يقال على الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، في الإعلام، وهو ثالث طبيب يعمل معنا في الفريق، وبالتأكيد هو أفضل وأعظم طبيب عملت معه في الأهلي، وهو صريح وصادق وشاطر في عمله، وغاضب مما يقال عنه".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "لدينا إصابات منهم 7 إصابات، ومنهم 3 لاعبين أصيبوا مع منتخبات بلادهم، وياسر أصيب في مباراة ميدياما وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة، وأكد أن اللاعب يحتاج 8 أسابيع قبل العودة للملاعب، ولكن من الأسبوع القادم سيبدأ التدرب معنا، وبذلك سيكون مر على إصابته 7 أسابيع ونصف، أي أنه سيعود مبكرا عن الموعد المحدد سالفا، ومن تصله معلومات خطأ عليهم الهدوء ولا يتحدثون عن أمور داخلية لا يعلمون عنها شيئا".