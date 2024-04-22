بالفيديو.. تفاصيل مشروع “ثغرة” لطلاب إعلام حلوان للتوعية ضد الابتزاز الإلكتروني

كشفت الطالبة إنجي عبد السلام، قائد فريق مشروع تخرج "ثغرة" في كلية الإعلام بجامعة حلوان، تفاصيل مشروع تخرجهم، قائلة: "إن المشروع يستهدف التوعية بخصوص كيفية التصدي للتهديدات والابتزاز الإلكتروني وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيانات والمعلومات".

وقالت "إنجي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن الفترة الحالية نعيش في عصر الرقمنة والتحول الرقمي الذي يشهد زيادة عمليات الاختراق للمعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد والشباب، ورؤية مصر 2030 تستهدف النهوض بالوعي تجاه الأمن السيبراني والحفاظ على الأمن المعلوماتي، وكان هذا الأمر أول دافع لنا وراء إطلاق مشروعنا".

وتابعت، أن هدفنا كان تعريف الناس بمصطلح الأمن المعلوماتي، فهو مفهوم أكبر من القرصنة، كما أننا كنا نستهدف التوعية بأشكال الثغرات ومعرفة كيفية حدوث الاختراق، وبناءً على ذلك اتخاذ ما يلزم بخصوص الحماية من عمليات الاختراق.

وأردفت: "اتجهنا للشركات والاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن مؤسسة سايبر إكس أكبر مؤسسة مهتمة بالأمن السيبراني في مصر دعمتنا".