"شعبة المخابز": تخفيض سعر الرغيف بـ 100 مخبز سياحي في دمياط

أعلن محمد الباز رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في دمياط عن موعد تطبيق الاسعار الجديدة للخبز السياحي بالمحافظة، حيث سيتم عقد اجتماع اليوم الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بدمياط للتنسيق مع مديرية التموين وشعبة المخابز لتطبيق قرار خفض أسعار الخبز السياحي .

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي عقب الاجتماع المقرر عقده اليوم وذلك للتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وأوضح أنه مبدئيا تم خفض سعر الرغيف وزن 70 جرام إلى 150 قرشا وسوف يبدأ خفض وتحديد الاوزان عقب الاجتماع المزمع عقده، مشيرا الى وجود 100 مخبز سياحي على مستوى المحافظة ما بين مرخص وغير مرخص وفى طريقهم لاتخاذ إجراءات الترخيص.

كانت الأسواق قد شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في انتاج الخبز السياحي " الحر " والفينو بعد تراجع سعر طن الدقيق من 21 ألف و23 الف الى 16 الف جنيه حاليا الأمر الذي يتطلب أيضا انخفاض الأسعار، وبناءا عليه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز السياحية على تخفيض أسعار الخبز السياحي لتخفيف العبء على المواطن وحصوله على منتج بسعر عادل دون أي مغالاة.