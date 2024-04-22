البحيرة: تسليم 4716 طن قمح للصوامع

تُواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة لتأمين محصول القمح لموسم 2024، حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، استمرار أعمال التوريد بوتيرة عالية، مشيرةً إلى أن إجمالي الكميات المُوردة حتى صباح اليوم بلغت 4716 طنًا.

وأوضحت نائب المحافظ، أن هذه الكميات تم توريدها من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع موزعة على مختلف أنحاء المحافظة.

وحرصًا على تذليل أي عقبات قد تعترض عملية التوريد، وجهت الدكتورة بلبع بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين والموردين، مؤكدةً على أهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

أسعار القمح المُورد

درجة نقاوة 23.5 قيراط: 2000 جنيه للأردب.

درجة نقاوة 23 قيراط: 1950 جنيهًا للأردب.

درجة نقاوة 22.5 قيراط: 1900 جنيهًا للأردب.

ويتم تسديد مُستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد.

وتُكثف محافظة البحيرة حملاتها الرقابية على حركة القمح للتأكد من سلامة التخزين وضمان سير عملية التوريد بانتظام.