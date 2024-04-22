بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة، وسترتفع قيمة الحرارة العظمى عن الأمس بـ3 إلى 4 درجات بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن البلاد تتعرض لمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت، أن الأجواء ستكون حارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة، ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، وخلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سنبدأ تدريجيا نشعر بتحسن في فترة الحرارة وتبدأ البرودة في الاختفاء والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة في معظم محافظات الجمهورية، كما سيشهد اليوم نشاطا في بعض الأماكن مثير لبعض الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.