بالفيديو.. الأرصاد تكشف عن موجة حارة والعظمى تصل لـ40

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد دائما تسجيل قيم درجات أعلى من فصل الصيف رغم عدم الشعور بها؛ لانخفاض نسب الرطوبة في الربيع.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد تسجيل قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وتوقعت منار غانم، ارتفاع درجات الحرارة اليوم بمعدل 3 درجات عن أمس في القاهرة الكبرى لتسجل العظمى 33 درجة مئوية، لذلك ستكون هناك أجواء ربيعية حارة خلال فترة النهار لا سيما مع زيادة سطوع أشعة الشمس مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل، الأيام المقبلة، لتكون ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية.

وحذرت غانم، من ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة غدا الثلاثاء، تتراوح من 6 إلى 7 درجات عن الأيام الماضية، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وأضافت أن الموجة الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، لافتة إلى أن الموجة تبدأ في التلاشي اعتبارا من الخميس المقبل، قبل أن تنخفض قيم درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة وتصل إلى الأجواء المعتادة التي شهدناها أمس الأحد.

وأهابت منار غانم، بمرض الحساسية والجيوب الأنفية اتخاذ التدابير اللازمة اعتبار من اليوم الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق في أقصى شرق البلاد، سيوة والسلوم وسيدي براني، متوقعة استمرار نشاط رياح مثيرة للأتربة غدا الثلاثاء لكن سيكون مؤثرا بشكل كبير على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية مما قد يسبب تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية، فيما يشهد الأربعاء أتربة عالقة في طبقات الجو، على أن تعود الحالة الجوية للتحسن اعتبارا من الجمعة المقبلة.